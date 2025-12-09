Президента Украины Владимира Зеленского сравнили с гномом. Так украинского лидера назвал находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«Гном на каблуках мчится в Лондон за инструкциями, что ему делать», — написал нардеп.

8 декабря Зеленский встретился с главами Франции Эммануэлем Макроном, Великобритании Киром Стармером и Германии Фридрихом Мерцем. Киев согласовал с Францией, Великобританией и Германией общую позицию по значимости гарантий безопасности.

Ранее Александр Дубинский писал, что президент Украины Владимир Зеленский может покинуть свой пост из-за «столкновения с реальностью», которую от него скрывал экс-глава офиса президента Андрей Ермак. 28 ноября Ермак подал в отставку, предположительно, из-за коррупционного скандала, вспыхнувшего в республике в начале ноября.