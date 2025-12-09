Президент Румынии оценил уровень защиты границ страны от беспилотников

Румыния не обладает достаточным количеством противодроновых средств на востоке страны. Об этом заявил румынский президент Никушор Дан в интервью французской газете Le Monde.

В конце ноября военно-воздушные силы Румынии зафиксировали вторжение беспилотников в воздушное пространство страны. На перехват были отправлены четыре самолета-истребителя, которые не сбили воздушную цель.

Дан заявил, что Румыния готова к дронам, прилетающим со стороны Одесской области Украины, но в данном случае БПЛА пролетел дальше на запад, через территории Молдавии, чего раньше не случалось.

«У нас не было достаточно [средств] защиты на земле в этом месте», — сказал политик.

Президент также подчеркнул, что Румыния получила от США новую радиолокационную станцию, но ее еще предстоит адаптировать для обнаружения БПЛА, летающих на очень низкой высоте.

3 декабря стало известно, что ВМС Румынии уничтожили используемый Украиной морской беспилотный аппарат Sea Baby, обнаруженный в Черном море недалеко от крупнейшего порта страны Констанцы. По данным румынского минобороны, дрон нейтрализовали водолазы при помощи управляемого взрыва. Инцидент произошел на фоне серии атак морских беспилотников на танкеры — по данным СМИ, за ними может стоять Киев.