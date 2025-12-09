В Вашингтоне решили «разобраться» с Европой

Новая стратегия национальной безопасности США, в которой отражено недовольство администрации президента Дональда Трампа поведением союзников, шокировала Евросоюз. В том, какие дедлайны Белый дом ставит партнерам по НАТО, разбиралось РИА Новости.

Белый дом в пятницу, 5 декабря, опубликовал новую стратегию национальной безопасности США. В ней, по сути, содержится требование к Европе взять на себя ответственность за собственную оборону. При этом Россия в документе не обозначена ни как враг США, ни как угроза региональной безопасности.

Новая стратегия, в которой власти США высказали ряд претензий к европейским союзникам, шокировала ЕС, отмечает издание. В частности, в команде Трампа считают коллективный Брюссель виновным в угрозе цивилизационного исчезновения Европы и невозможности в перспективе выполнения ею союзнических функций.

«Действия Евросоюза и других наднациональных организаций подрывают политическую свободу и суверенитет, миграционная политика меняет континент и вызывает раздор, цензура подавляет свободу слова, политическую оппозицию преследуют, падающая рождаемость несет в пропасть утраты национальной идентификации и уверенности в себе», — говорится в документе.

По данным западных СМИ, США потребовали, чтобы Европа взяла на себя большую часть неядерных оборонных возможностей НАТО уже к 2027 году, пригрозив прекратить участие в некоторых совместных механизмах альянса. Однако источники не раскрыли, от чего именно намерены отказаться в Вашингтоне.

Набравшийся смелости президент Европейского совета огрызнулся на Трампа

При этом в конце октября Минобороны Румынии сообщило, что Пентагон собирается сократить численность войск на восточном фланге НАТО. На этом фоне европейские чиновники призвали Вашингтон отказаться от таких планов, так как «боятся остаться один на один с Россией».

«Впервые за 70 лет европейцы не воспринимают американские гарантии безопасности как что-то надежное», — констатировала директор программы Черного моря в Институте Ближнего Востока Юлия Джоджи.

А французский корпусный генерал Филипп де Монтенон пришел к выводу, что «история движется к постепенному отступлению США с Европейского континента».

Но планы Трампа сталкиваются с противодействием внутри страны. В частности, Конгресс намерен рассмотреть Закон о национальной обороне, запрещающий сокращать контингент в Европе ниже 76 тысяч человек на срок более 45 дней. Есть проблемы и с поставками вооружений со стороны США. Несмотря на то, что американские официальные США призывают Европу расширять закупки, некоторые из наиболее востребованных вооружений и оборонных систем, если заказать их сегодня, доставят лишь через несколько лет, констатируют СМИ.