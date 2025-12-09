Набравшийся смелости президент Европейского совета огрызнулся на Трампа

Чудные дела творятся в Евросоюзе, чьи лидеры набрались откуда-то смелости и начали огрызаться на своих американских господ. Дело дошло до того, что президент Европейского совета предостерегает США от вмешательства в дела Европы.

Президент Европейского совета Антониу Коста предостерег администрацию Дональда Трампа от вмешательства в дела Европы, поскольку, по мнению аналитиков, стратегия национальной безопасности США представляет собой сейсмический сдвиг в трансатлантических отношениях.

В опубликованном в пятницу в США политическом документе утверждается, что Европа сталкивается с “цивилизационным разрушением” из-за миграции и жесткого ЕС, “подрывающего политическую свободу и суверенитет”. Подтверждая не только враждебность администрации Трампа к Европе, но и ее стремление ослабить блок, новая американская стратегия национальной безопасности говорит, что США будут “культивировать сопротивление” в блоке, чтобы “скорректировать его нынешнюю траекторию”, напоминает The Guardian.

Коста заявил, что сигнал о том, что Вашингтон поддержит националистические партии Европы, неприемлем. Выступая в понедельник, евродеятель сказал, что у него были давние разногласия с Трампом по таким вопросам, как климатический кризис, но новая стратегия выходит “за рамки того, что мы не можем принять, - это угроза вмешательства в европейскую политику”, - сказал глава Европейского совета.

“Союзники не угрожают вмешательством во внутренние политические решения своих союзников, - сказал бывший премьер-министр Португалии. – США не могут заменить Европу в том, что касается ее видения свободы выражения мнений… Европа должна быть суверенной”.

Отношения между ЕС и США еще больше обострились из-за штрафа в размере 120 миллионов долларов, наложенного ЕС на платформу социальных сетей Илона Маска X, подчеркивает The Guardian.

В воскресенье Илон Маск заявил, что европейский блок должен быть “упразднен, а суверенитет возвращен отдельным странам”. Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что “неизбранный, недемократичный и непредставительный” ЕС подрывает безопасность США.

Аналитики отмечают, что в документе закреплена стратегия США, впервые изложенная вице-президента Джей Ди Вэнсом на Мюнхенской конференции по безопасности в этом году в речи, в которой лидеры ЕС обвинялись в подавлении свободы слова, неспособности остановить нелегальную миграцию и игнорировании истинных убеждений избирателей.

“Это превращает эту доктрину в официально поддерживаемую государственную линию, - сказал Николай фон Ондарза, глава отдела европейских исследований одного из немецких аналитических центров. – Это действительно представляет собой фундаментальный сдвиг в трансатлантических отношениях”.

Фон Ондарза сказал, что, в частности, “открытая поддержка США смены режима” в Европе означает, что “для ЕС и национальных европейских лидеров действительно больше невозможно отрицать, что стратегия США в отношении своих европейских союзников радикально изменилась”.

Макс Бергманн, директор программы “Европа, Россия, Евразия” одного из американских «мозговых центров», констатирует, что политическое вмешательство в Европе для поддержки ультраправых националистов в настоящее время является "ключевой частью национальной стратегии Америки".

Бергманн добавил: “Это не просто выступление начинающего вице-президента, вступившего в должность через несколько недель после начала нового президентского срока. Это политика США, и они попытаются ее реализовать”. Более того, по его словам, это может сработать: “В условиях фрагментированного политического ландшафта сдвиг на 1-2% может изменить результаты выборов”.

“Лидерам ЕС придется смириться с тем фактом, что администрация Трампа преследует их политически, - утверждает Бергманн. – Они просто смирятся с тем, что Трамп финансирует их политическое падение? Или это начнет вызывать невероятные трения?” Муджтаба Рахман из известной консалтинговой компании согласен с этим. “США теперь официально намерены, наряду с Москвой, вмешиваться в европейскую избирательную политику для продвижения националистических и крайне правых партий, выступающих против ЕС”, - считает он.

Натали Точчи, директор итальянского Института международных отношений, заявила, что европейцы “внушили себе уверенность” в том, что Трамп “непредсказуем и непоследователен, но в конечном счете поддается управлению". Это обнадеживает, но неверно.” По ее словам, у администрации Трампа было “четкое и последовательное видение Европы: оно ставит во главу угла американо-российские связи и стремится разделить и завоевать континент, при этом большая часть грязной работы выполняется националистическими, ультраправыми европейскими силами”.

Эти силы “разделяют националистические и социально консервативные взгляды, отстаиваемые трампистским движением Maga, а также работают над разделением Европы и подрывом европейского проекта”, - говорит Точчи, утверждая, что расточаемая европейцами льстивость по отношению к Трампу “не спасет трансатлантические отношения”.