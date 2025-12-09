Эксперт объяснил, к чему ведет конфликт США и ЕС

Конфликт между США и ЕС ускоряет процесс деградации НАТО, а Запад пересматривает собственную систему безопасности на фоне украинского кризиса. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер.

Ранее президент Чехии Петр Павел допустил, что в будущем НАТО будет сбивать российские дроны и самолеты, оправдывая эти действия якобы возможным нарушением воздушного пространства со стороны РФ.

Озер считает, что необходимо разделять инциденты с БПЛА и возможные ситуации с боевыми самолетами. Так, любые дроны неизвестного происхождения в воздушном пространстве НАТО действительно будут сбиты. В случае самолетов речь может идти об инициативе отдельных государств, а не о коллективном решении НАТО.

В качестве примера политолог привел инцидент 2015 года, когда ВВС Турции сбили российский Су-24 на турецко-сирийской границе. Позднее оказалось, что операция осуществлялась группой военных, связанной с террористической организацией FETÖ, а происшествие привело к негативным последствиям для Анкары.

«На фоне обсуждений о создании европейской армии нарастающий конфликт интересов между Вашингтоном и Брюсселем ускоряет распад НАТО как единой структуры. Новые военно-стратегические форматы, которые активно продвигает Лондон — прежде всего в сотрудничестве с Украиной и Норвегией, — могут усилить напряженность на востоке Европы», — заявил Озер, отметив, что именно британские ВВС могли бы пойти на провокации в Балтийском море.

Эксперт добавил, что концепция безопасности ЕС переживает коренной пересмотр. Он сравнил ситуацию с периодом, который предшествовал Второй мировой войне, назвав ее «чрезвычайно сложным и критическим этапом».