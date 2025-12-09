Что произошло в мире 9 декабря: извержение стратовулкана и операция «Компас»

9 декабря в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — извержение стратовулкана и операция «Компас». Подробности — в материале «Рамблера».

Извержение стратовулкана Вакаари

Извержение вулкана Вакаари (Уайт-Айленд) в Новой Зеландии произошло 9 декабря 2019 года. На острове в момент происшествия находились 47 человек. В результате трагедии погибло 22 человека: часть из них — от взрыва, часть — от полученных травм. Тела двух человек так и не были найдены, и позднее они были официально признаны погибшими. Еще 25 туристов получили травмы, многим из них потребовалась интенсивная терапия для лечения ожогов.

Операция «Компас»

Операция «Компас» проходила с 9 декабря 1940 года по 9 февраля 1941 года и была направлена против итальянских войск в Североафриканской кампании. Цель операции — разгром 10-й итальянской армии с последующим захватом Египта. В первый день операции, 9 декабря, британская армия взяла лагерь «Нибейва» с потерями в 500 человек. Итальянцы понесли значительно более серьезные потери — около 3 тысяч человек. Флот Великобритании обстрелял Мактилу и Сиди-Баррани, а авиация нанесла удары по аэродромам. В результате операции британские войска одержали победу. 36 тысяч солдат разгромили 150 тысяч итальянских военнослужащих, захватив 2 тысячи пленных и убив генерала Малетти.

Остготский гарнизон Рима покинул город

В 536 году в ходе Византийско-готских войн гарнизон Рима, состоявший из остготов, покинул город через Порта-дель-Пополо. В тот же день Велисарий с отрядом из 5 тыс. воинов вошел в Рим через Ослиные ворота. Таким образом, после шестидесятилетнего периода варварского правления Рим вновь стал римским.

Премьера сериала «День за днём»

9 декабря состоялась премьера сериала «День за днем». Он выходил на Центральном телевидении СССР с 1971 года по 1972-й. Это советская телевизионная повесть в двух частях: первая состояла из девяти глав, вторая — из восьми. Ее написал Михаил Анчаров. Действие происходит в Москве в начале 1970-х. Главные герои — жильцы большой коммунальной квартиры из разных семей, например, Якушевы и Баныкины. Соседи сближаются, и их судьбы переплетаются. Главные роли исполнили Вячеслав Невинный, Нина Сазонова, Алексей Грибов, Юрий Горобец.

Премьера оперы «Руслан и Людмила»

9 декабря 1842 года в Большом театре Санкт-Петербурга прошла премьера оперы «Руслан и Людмила» Михаила Глинки, состоящей из пяти актов. Либретто, сочетавшее тексты Пушкина и других авторов, было завершено не сразу из-за трагической гибели поэта. Музыка Глинки, отличавшаяся от традиционных образцов, не сразу нашла отклик у публики. А. Гозенпуд подчеркивает, что она привнесла новое содержание в привычные сценарные схемы, обретя самостоятельное значение.