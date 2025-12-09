Зеленский предрек Украине серьезные проблемы из-за Европы

Украина в конечном счете получит от Европы замороженные российские активы.

Об этом, передает «Европейская правда», заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Все понимают и разделяют наше мнение, что в конце концов надо принять это решение – чтобы замороженные активы России, которая разрушала и разрушает Украину – работали на Украину», — подчеркнул он.

Украинский лидер добавил, что Украина будет иметь серьезные проблемы в случае, если средств не будет, поэтому вариант отсутствия согласия не рассматривается.

«Я уверен, что этот вопрос будет решен», — подытожил он, говоря об активах РФ.

Газета The Times писала о том, что страны Евросоюза находятся на финальной стадии согласования соглашения об изъятии активов, принадлежащих Российской Федерации. Ожидается, что официальное заявление по этому вопросу может быть сделано уже на текущей или следующей неделе.