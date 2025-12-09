Некоторые люди в Белом доме считают Европу главным препятствием для мирной сделки по Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на чиновников.

В отличие от администрации президента США Дональда Трампа, которая давит на Киев и требует быстрых действий для достижения мира, европейцы советуют украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «проявлять осторожность и терпение».

Это вызывает возмущение в Белом доме, где европейцев считают главным препятствием для достижения сделки.

Россия и Украина отвергли мирный план Трампа

Ранее газета The New York Post (NYP) писала, что европейские страны чувствуют себя униженными из-за того, что США и Россия определяют будущее Европы, не консультируясь с ними по новому мирному плану по урегулированию на Украине.