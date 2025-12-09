Ни одна из стороны украинского конфликта на поддержала мирный план администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The New York Times.

"Фактически, ни одна из сторон не поддержала план администрации Трампа", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые части американского предложения о прекращении войны нереализуемы. При этом и украинский лидер Владимир Зеленский написал в социальных сетях, что он "решительно продолжит работу" над достижением мирного соглашения.

NYT напоминает, что Зеленский в своем подходе к мирному плану рассчитывает на европейских лидеров, у которых непростые отношения с Трампом.

Администрация США настаивает, чтобы Украина согласилась на существенные территориальные уступки в рамках обновленного варианта мирного плана Дональда Трампа. Киев же считает, что отдельные элементы американского предложения слишком выгодны Москве, а давление на украинскую сторону несоразмерно тому, что Вашингтон предъявляет России.

По оценке Киева, это выглядит как попытка ускорить финализацию плана до завершения консультаций с европейскими союзниками. Американский чиновник отрицал подобные утверждения, заявив, что Вашингтон оказывает давление и на президента России Владимира Путина, добиваясь смягчения его позиции.

8 декабря Зеленский прилетел в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Как сообщила пресс-служба Елисейского дворца, основной темой встречи стали гарантии безопасности для Украины. Подробности об итогах этого саммита не раскрываются.