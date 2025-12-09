На Украине признали Екатерину II пропагандой российского империализма

Lenta.ruиещё 1

Институт национальной памяти Украины признал Екатерину II лицом, которое якобы пропагандирует «символику российской имперской политики». Об этом сообщает РИА Новости.

На Украине признали Екатерину II пропагандой российского империализма
© РИА Новости

До этого он назвал символом российского империализма русского адмирала Федора Ушакова.

В ноябре ИНП Украины обозначил символом российского империализма и запретил движение декабристов. Их память также не должна проявляться на украинских улицах. В список Института также внесли адмирала Павла Нахимова, императоров Николая І и Николая ІІ, полководца Александра Суворова и императора Петра І.