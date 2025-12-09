На Украине признали, что Зеленский подрывает мирный план Трампа

Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Лондоне и его встреча там с европейскими лидерами свидетельствуют о попытке Киева подорвать мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин, передает РИА Новости.

«Это полный провал для Украины. Ну согласовали общую позицию по отношению к важности гарантий безопасности, ну пообщались про дальнейшую поддержку Украины. А дальше что?», — подчеркнул он.

По словам Соскина, европейским лидерам и Киеву нельзя «отделаться» от мирных инициативы Трампа.

Администрация США настаивает, чтобы Украина согласилась на существенные территориальные уступки в рамках обновленного варианта мирного плана Дональда Трампа. Киев же считает, что отдельные элементы американского предложения слишком выгодны Москве, а давление на украинскую сторону несоразмерно тому, что Вашингтон предъявляет России.

По оценке Киева, это выглядит как попытка ускорить финализацию плана до завершения консультаций с европейскими союзниками. Американский чиновник отрицал подобные утверждения, заявив, что Вашингтон оказывает давление и на президента России Владимира Путина, добиваясь смягчения его позиции.

8 декабря Зеленский прилетел в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Как сообщила пресс-служба Елисейского дворца, основной темой встречи стали гарантии безопасности для Украины. Подробности об итогах этого саммита не раскрываются.

Ранее Стубб заявил о прогрессе по Украине после встречи Зеленского с лидерами Европы.