Пока вы спали: Маск об убийстве Европы и детали бегства Зеленского с Украины

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Маск обвинил комиссаров ЕС в убийстве Европы

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что комиссары Евросоюза ответственны за убийство Европы, сообщает РИА Новости со ссылкой на его публикацию в социальной сети Х.

"Комиссары ЕС ответственны за убийство Европы", - написал Маск.

Отмечается, что в понедельник миллиардер призвал распустить ЕС и вернуть власть народу.

Президент Польши не поедет на Украину, куда его пригласил Зеленский

Президент Польши Кароль Навроцкий не планирует ехать на Украину, куда его пригласил Владимир Зеленский, сообщил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач. Он также отметил, что встреча готовится в Варшаве, пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию политика в социальной сети Х.

"Мы рады, что отношения с Польшей важны для президента Украины. Для нас также важны добрососедские отношения с Украиной, основанные на взаимном уважении. Мы прорабатываем дату встречи президентов в Варшаве посредством открытых и активных дипломатических контактов", - написал Пшидач.

Отмечается, что ранее Зеленский сообщил, что пригласил Навроцкого посетить Украину.

"Единственная надежда": в США раскрыли детали бегства Зеленского с Украины

Немецкий политолог Патрик Бааб заявил, что президент Украины Владимир Зеленский находится в настолько опасном положении, что может попытаться сбежать с Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал Deep Dive.

"Зеленский находится в очень опасном положении, поэтому его единственная надежда — это американский спецназ, который поможет ему перебраться в другую страну", — пояснил эксперт.

Политолог также отметил, что нет никакой надежды, что украинская армия может переломить ход СВО. По этой причине Зеленскому ничего не остается, как бежать из страны, чтобы попытаться спастись от последствий неудач на фронте.

Мерц объяснил растущую милитаризацию стран НАТО

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц обосновал рост расходов на милитаризацию стран НАТО и особенно Германии. Эти действия он объяснил страхом перед восстановлением СССР и якобы "имеющимися у России планами нападения на одну из стран альянса", пишет РИА Новости.

"(Президент России Владимир - ред.) Путин хочет вернуть старый Советский Союз, и это касается не только Украины, и мы должны защищаться от этого", - сказал Мерц в ответ на вопрос граждан страны в эфире телепередачи ARD-Arena.

Он также заявил, что Россия якобы готовится напасть на страны НАТО.

"Прежде всего, я не хочу, чтобы Россия напала на территорию НАТО, а российские государственные доктрины и доктрины безопасности говорят именно об этом", - заявил канцлер ФРГ.

Пушков рассказал о конфликте между США и Евросоюзом

Сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что между США и странами Евросоюза быстро нарастает сумма противоречий. Он также отметил, что это конфликт не только из-за разногласий по Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию на Telegram-канале.

"Сумма противоречий между США и Европой быстро нарастает. Это уже не только разногласия по Украине, отмеченные в новой Стратегии национальной безопасности США; не только торговые вопросы и тарифная политика; не только споры о фундаментальных ценностях; не только разные подходы к отношениям с Москвой, но и конфликт вокруг европейской цензуры, которую евролибералы распространяют отныне и на американские платформы", - написал Пушков.

Сенатор отметил, что в администрации президента США Дональда Трампа смотрят на засевшую в Брюсселе евробюрократию, которая ненавидит Трампа, с нарастающим раздражением.