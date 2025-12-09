Описана реакция ЕС на новую стратегию нацбезопасности США

Лидеры Европейского союза (ЕС) лишь выражают недовольство политикой президента США Дональда Трампа и надеются на смену американского курса при новой администрации. На это в комментарии «Ленте.ру» указал профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс.

«Евробюрократы (...) могут только выражать недовольство действиями Дональда Трампа, надеясь на возвращение к старому формату вассальных отношений», — заметил он.

Европу назвали обузой для США

По мнению политолога, в Евросоюзе действительно ошеломлены сложившейся ситуацией в американо-европейских отношениях, но эту реальность лидеры ЕС создали себе сами. При этом отвечать на новые вызовы они не смогут, потому что не понимают собственного интереса и не заботятся о собственном достоинстве, добавил эксперт.

Ранее Саймонс назвал Европу «обузой» для США. По его словам, администрация Трампа не видит выгоды во взаимодействии с европейскими странами.