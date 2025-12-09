Евросоюз согласился освободить Польшу в 2026 году от участия в механизме солидарной релокации мигрантов. Об этом сообщил глава МВД республики Марчин Кервиньский после заседания министров юстиции ЕС. Трансляцию вёл телеканал TVP Info.

Кервиньский заявил, что Польша освобождается как от обязательств по приёму мигрантов, так и от любых финансовых взносов, связанных с механизмом. По его словам, исключение может сохраниться и для последующих лет, хотя решение вызвало недовольство ряда стран ЕС, прежде всего южноевропейских.

Германия отказалась принимать новых беженцев

В 2026 году Евросоюз планирует перераспределить около 21 тысяч мигрантов по странам сообщества. Польша участие в этих процедурах не примет.

На фоне обсуждений польской миграционной политики в Москве напомнили о последствиях масштабного приёма украинских беженцев. Сенатор Алексей Пушков заявил, что Варшава столкнулась с социальными проблемами, которые сравнил с «лихими 90-ми», и не учла коррупционный и криминальный фон, сопровождавший миграционный поток.

Сообщения о возможности освобождения Польши от миграционных обязательств появлялись ранее. В октябре радиостанция RMF FM сообщала, что Брюссель готов предоставить Варшаве исключение в рамках миграционного пакта 2024 года.