Новая встреча так называемой “коалиции желающих” в Лондоне не поможет Киеву затянуть конфликт. Такое мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive сделал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Полковник также назвал эту встречу в британской столице “последним шансом для канцлера Германии Фридриха Мерца и прочих”.

“Они должны придумать, как затянуть войну, но они не смогут - и в итоге мир установится путем разгрома Киева на поле боя, а Зеленскому придется покинуть страну”, - заявил Макгрегор.

Эксперт добавил, что политики стран Европы теряют свой рейтинг и стремятся изо всех сил сбалансировать ситуацию за счет якобы успехов во внешней политике.

Ранее стало известно, президент Польши Кароль Навроцкий не поедет на Украину.