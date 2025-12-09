В Москву едет большая делегация из Венгрии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто объяснил, зачем большая венгерская делегация в ближайшие дни отправляется в Москву.

«Как только война закончится, мировая экономика сможет вернуться в нормальное русло, и в международных торговых отношениях откроются новые, огромные возможности. Санкции не всегда будут с нами, поэтому мы должны быть готовы занять хорошую стартовую позицию в новый период. Именно поэтому мы отправляемся в Москву с большой бизнес-корпоративной делегацией», – написал Сийярто в соцсетях.

Встреча венгерской делегации в Москве должна состояться 9 декабря.

