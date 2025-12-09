В США захотели сократить поддержку Украины

США на встрече глав Минфинов стран «Большой семерки» (G7) огласили, когда сократят поддержку Украины. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на дипломата из Евросоюза.

Представители американской стороны заявили, что уменьшат поддержку Киева после выплаты траншей по кредиту G7. О нем договорилась администрация экс-президента США Джо Байдена в 2024 году.

Швеция остановит помощь пяти странам ради поддержки Украины

Ранее президент США Дональд Трамп снова высказался об отказе США тратить деньги на Украину.

«Мы не тратим деньги, мы тратим время по гуманитарным основаниям. Я им [Киеву] ничего не дал», — сказал он.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план, который включает в себя два варианта финансовой поддержки Украины. Это «репарационный кредит» из замороженных активов России и заимствования под гарантии общего бюджета ЕС.