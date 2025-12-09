Назван срок оглашения позиции Европы по конфискации российских активов

Страны Европы объявят о достижении договоренности по экспроприации суверенных активов России в течение текущей или следующей недели. Об этом написала британская газета The Times со ссылкой на правительственные источники.

Известно, что вопрос активов поднимался на встрече премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Украины Владимира Зеленского в Лондоне 8 декабря. По словам журналистов, «сделка очень близка».

FT: ЕС может навсегда заморозить российские активы

Кроме того, соглашение будет предусматривать выделение Украине 100 миллиардов фунтов — 133 миллиардов долларов — за счет замороженных российских активов. Средства направят на оказание военной помощи или на восстановление Украины.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план, который включает в себя два варианта финансовой поддержки Украины. Это «репарационный кредит» из замороженных активов России и заимствования под гарантии общего бюджета Европейского союза.