Стало известно о негативном отношении администрации США к визиту Зеленского в Лондон

Lenta.ru

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Лондон в администрации США считают попыткой затянуть переговоры по мирному урегулированию. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Стало известно о негативном отношении администрации США к визиту Зеленского в Лондон
© Global Look Press

Один украинский чиновник сообщил изданию, что администрация американского лидера Дональда Трампа пытается подтолкнуть Зеленского к быстрым действиям. В то же время европейские партнеры выступают за то, чтобы украинский президент проявлял осторожность и терпение.

Axios: США уговаривали Зеленского, чтобы тот уступил территории России

Уточняется, что в Белом доме некоторые чиновники раздражены этим, и убеждены, что именно представители Европы являются главным препятствием для заключения мирной сделки.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник выступил с мнением, что встречаясь с европейскими лидерами, Зеленский преследует лишь одну цель — сорвать мирный план США.