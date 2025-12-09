Axios: США уговаривали Зеленского, чтобы тот уступил территории России

Администрация президента США Дональда Трампа через своих представителей усилила давление на Владимира Зеленского, добиваясь в телефонном разговоре от него согласия на территориальные и другие уступки в рамках возможного мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на украинские источники.

«Создавалось ощущение, что... американцы хотели, чтобы Зеленский все это принял в телефонном разговоре», — говорится в статье. Украинские источники издания утверждают, что Уиткофф и Кушнер настаивали на конкретных шагах, которые Киев должен предпринять в краткосрочной перспективе.

У Зеленского и Трампа разошлись взгляды на Украину

Как пишет Axios, Белый дом рассчитывает на быстрый прогресс по переговорам, пока политическое окно возможностей, по оценке Вашингтона, остается открытым. При этом, по словам украинских собеседников, европейские партнеры советуют Зеленскому не спешить с фиксацией любых соглашений и проявлять осторожность. Они предупреждают, что поспешные уступки, особенно в вопросах территорий и статуса отдельных регионов, могут вызвать внутриполитический кризис в Киеве и осложнить дальнейшие переговоры.

Ранее издание Politico со ссылкой на свои источники сообщало, что США настаивают на полном выводе подразделений ВСУ из Донбасса в рамках обсуждаемых параметров урегулирования. По данным журналистов, этот пункт рассматривается американской стороной как ключевой элемент возможной сделки по прекращению боевых действий и созданию новой линии разграничения, передает RT.