Европейские страны чувствуют себя униженными из-за действий США. Об этом пишет The New York Post (NYP).

По данным газеты, Соединенные Штаты и Россия определяют будущее Европы, не консультируясь с ними по новому мирному плану по урегулированию на Украине. Отмечается, что предложенный американской стороной план является «тройной победой» для стран Европы, так как гарантирует Украине суверенитет и возможность вступления в ЕС, при этом Киев может получить гарантии безопасности НАТО и значительно увеличить свою армию.

Однако европейские лидеры выступили с критикой плана президента США Дональда Трампа. Автор материала считает, что это объясняется желанием ЕС контролировать использование 300 миллиардов долларов замороженных российских активов. По данным издания, страны Европы чувствуют себя униженными из-за того, что Россия и США формируют их будущее.