Стало известно о возможных массовых протестах на Украине

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец высказал предположение о возможной организации массовых протестных акций в нескольких крупных городах государства. По его версии, подготовкой этих мероприятий активно занимаются российские специальные службы.

«Согласно полученной информации, спецслужбы противника могут планировать серию протестных выступлений в ключевых городах южных и восточных регионов Одессе, Днепре, Харькове, Николаеве, а также в столичном Киеве», заявил Лубинец.

На Украине сообщили о самых массовых протестах в Киеве с начала СВО

По его мнению, подобные акции, согласно трактовке украинских властей, предназначены для дестабилизации внутриполитической ситуации и создания дополнительного давления на государственное руководство, в особенности на фоне ведущихся дискуссий о мирном урегулировании.