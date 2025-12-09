Трамп вновь чуть не уснул на встрече с министрами

Президент США Дональд Трамп вновь демонстрировал признаки борьбы со сном на встрече с членами своего кабинета министров. Об этом пишет РИА Новости.

© Газета.ru

В ноябре в интернете появились фотографии Трампа, запечатленного с закрытыми глазами во время заседания в Овальном кабинете. Эти изображения спровоцировали волну критики со стороны политических противников американского лидера. CNN подчеркивает, что усталый вид на публике это обычное явление для любого президента.

Трамп обратился к Европе с одной серьезной просьбой

Кадры распространила пресс-служба губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома с подписью «Сонливый дон вернулся». Визуально создавалось впечатление, что президент дремлет. В ответ на это, представители Белого дома категорически опровергли подобные предположения, подчеркнув, что президент бодрствовал и активно отвечал на вопросы представителей прессы.

Отмечается, что Трамп стал самым возрастным президентом США на момент инаугурации, обогнав Байдена на пять месяцев.

Ранее геронтолог заметил у Трампа признаки снижения когнитивных функций.