Глава Белого дома Дональд Трамп оценил отношения между США и Китаем. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время заседания в Белом доме Трамп заявил, что отношения между Вашингтоном и Пекином «развиваются хорошо». По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин «пообещал многое сделать» в вопросах торговли, и США этим довольны.

«Он пообещал это сделать, так что я думаю, что отношения очень хорошие. Я думаю, он сделает больше, чем он обещал сделать, а пообещал он много, так что мы этим довольны», — заявил он.

Ранее Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Си Цзиньпином, во время которого обсудил вопросы, касающиеся России и Украины.