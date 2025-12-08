Трамп может отказаться от сделки по Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп откажется от дальнейших усилий по урегулированию кризиса на Украине в том случае, если решит, что заключение сделки невозможно, рассказал постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, американский лидер в течение года неоднократно выражал недовольство тем, что конфликт на Украине все еще продолжается, и обещал приложить все усилия к тому, чтобы положить конец противостоянию.

Кроме того, Трамп многократно называл сроки завершения конфликта. В период предвыборной кампании он клялся положить конец военным действиям за сутки, затем, после избрания, за 100 дней. Летом он также сообщал, что сделка близка к заключению.

«Если президент Трамп решит, что сделка невозможна, он отступится от этого, что, как вы знаете, в его характере», — отметил Уитакер.

Чиновник выразил уверенность, что Вашингтон уже близок к урегулированию конфликта и продолжает добиваться значительного прогресса в переговорном процессе.

По его мнению, российским и украинским переговорщикам следует продолжить начатую летом работу.

Ранее американский постпред сообщил, что Трамп знает, как надавить на Украину и Россию, чтобы заставить стороны заключить сделку.