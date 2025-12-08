В США заявили о способности Трампа надавить на Украину в одном вопросе

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп понимает, как надавить на Киев, чтобы заставить власти заключить соглашение об урегулировании украинского конфликта.

Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Fox News.

«(Для заключения сделки — прим. "Ленты.ру") нужны обе стороны, и президент Трамп понимает, как оказать давление как на россиян, так и на украинцев, чтобы заставить их заключить эту сделку», — отметил он.

По мнению Уитакера, будущее соглашение об урегулировании конфликта на Украине будет сложным документом, состоящим из множества пунктов.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп думал, что конфликт между Россией и Украиной будет легче разрешить, чем оказалось на самом деле. До этого глава США, комментируя переговоры по Украине, заявил, что РФ заинтересована в завершении конфликта. Он добавил, что Киев тоже желает урегулирования кризиса.

В свою очередь, журналист Пол Стейган высказал мнение, что США планируют избавиться от Владимира Зеленского. По его словам, США хотят усадить в Киеве лидера, который принимает позицию президента США Дональда Трампа.