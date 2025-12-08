Соединенные Штаты не должны направлять Украине $400 млн на 2026 год на фоне отказа Киева реагировать на инициативы по мирному урегулированию со стороны президента США Дональда Трампа, заявила конгрессвумен Анна Паулина Луна. Об этом пишут «Известия» в Telegram-канале.

Ранее западные массмедиа рассказали, что США потратят $800 млн на поддержку Украины в 2026 и 2027 годах.

«Тот факт, что Конгресс все еще выделяет им [властям Украины] финансирование, ужасает. Это необходимо исключить из NDAA [Закон об ассигнованиях на национальную оборону]», — отметила Луна.

По ее мнению, Вашингтону следует не отправлять деньги, а обратить внимание на проблему коррупции на Украине.

Ранее сын действующего президента США Дональд Трамп — младший предупредил, что украинские элиты продолжат посылать население страны на фронт до тех пор, пока поток зарубежного финансирования не прекратится.