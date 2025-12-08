Фон дер Ляйен закатила истерику после разговора Зеленского и Стармера

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «закатила истерику» после разговора Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети фон дер Ляйен.

По сообщению источника, фон дер Ляйен заявила о том, что у Европы и Украины закончилось время для обсуждения вопроса изъятия замороженных российских активов. По ее словам, этот вопрос должен быть решен в ближайшее время. При этом, изъятие этих активов она назвала «важнейшим шагом для обеспечения европейской обороны».

«Я проинформировала Зеленского и присутствующих на встрече европейских лидеров о двух ключевых приоритетах: поддержке Украины и повышении уровня европейской обороноспособности. Мы все знаем, что поставлено на карту, и знаем, что у нас больше нет времени на раскачку. Получение финансовой поддержки поможет обеспечить выживание Украины и является важнейшим шагом в обеспечении европейской обороны», — написала она.

Помимо этого фон дер Ляйен добавила, что Европа хочет изъять замороженные активы России для дальнейшей поддержки Киева.

Стубб сделал странное заявление после разговора с Зеленским

Ранее стало известно, что темой встречи Зеленского с лидерами Евросоюза в Лондоне стали гарантии безопасности.