Экс-министра юстиции Украины упрекнули в трате сотен тысяч долларов на колледж сына

Сын экс-министра юстиции Украины Германа Галущенко учится в одном из самых дорогих колледжей Швейцарии. Об этом сообщает «Радио Свобода» (внесена Минюстом России в реестр иноагентов, признана нежелательной организацией в РФ).

Речь идет о College Alpin International Beau Soleil — основанном в 1910 году в швейцарских Альпах. Сейчас один из его студентов — 18-летний Максим Галущенко. Стоимость обучения в College Alpin International Beau Solei вместе с проживанием достигает 200 тысяч долларов в год.

Подчеркивается, что в декларации чиновника нет упоминаний о расходах на обучение старшего сына в Швейцарии. В общей сложности, за четыре года, они могли достичь около 700 тысяч долларов, или почти 26 миллионов гривен. Это превышает официальные доходы и задекларированные сбережения семьи Галущенко в разы.