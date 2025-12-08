У Зеленского и Трампа разошлись взгляды на Украину

По словам Зеленского, его взгляды на разрешение украинского кризиса расходятся с позицией Трампа. Ранее американский лидер выразил досаду в связи с тем, что Зеленский не рассмотрел мирный план, предложенный Штатами.

Зеленский сообщил, что Украина совместно с Евросоюзом усовершенствует американский план по урегулированию, прежде чем передать его в Вашингтон. Он также подчеркнул, что, хотя США и стремятся к компромиссам, их невозможно достичь «в территориальных вопросах».

Мирный план Трампа по Украине сократили

Одновременно с этим, представитель США при НАТО, Мэтью Уитакер, заявил, что Вашингтон располагает способами оказать давление на Киев для заключения соглашения о прекращении конфликта.

Сегодня в Лондоне Зеленский провел встречи с Мерцем, Макроном и Стармером. Начало встречи было омрачено забавным инцидентом: британский главный кот-мышелов, испугавшись при виде Зеленского, сбежал.