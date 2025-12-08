Стубб сделал странное заявление после разговора с Зеленским

Президент Финляндии Александр Стубб сделал странное заявление после разговора с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети Стубба.

По словам Стубба, после переговоров в вопросе урегулирования украинского конфликта произошел определенный прогресс. Одновременно с этим он добавил, что для окончательного решения этого вопроса потребуется больше времени, поскольку самые сложные вопросы решаются не сразу.

«Прошли плодотворные переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими союзниками о следующих шагах к миру. <…> Переговоры продолжаются. Мы тесно сотрудничаем с нашими друзьями из США», — заявил он.

Ранее стало известно, что темой встречи Зеленского с лидерами Евросоюза в Лондоне стали гарантии безопасности.