Мирный план Трампа по Украине сократили

В ходе переговоров мирный план США сокращен с 28 до 20 пунктов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет «Интерфакс».

Украинский лидер также отметил, что компромисс по территориальному вопросу в процессе переговоров не был найден. По его словам, советники по безопасности Украины и европейских стран доработают привезенный из Майами проект мирного плана к вечеру вторника, 9 октября, чтобы передать его Соединенным Штатам.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о трудностях Европейского союза из-за работы США над мирным планом по урегулированию конфликта на Украине. Это подорвало доверие к администрации президента США Дональда Трампа в Европе и подняло вопрос о том, смогут ли европейцы защитить себя в условиях распада трансатлантического альянса.