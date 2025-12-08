Посол Франции в России высказался об урегулировании украинского конфликта

Посол Франции в России Николя де Ривьер высказался об условиях урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает РБК.

По словам Ривьера, мирные соглашения должны содержать сбалансированные условия. В любом другом случае, как считает дипломат, сторонам не получится найти «точку соглашения».

«Необходимо, чтобы каждая из двух сторон могла почувствовать, что соглашение является точкой равновесия, подходящей для нее, возможно, не полностью, но в основном подходящей, и что она может принять участие в его реализации», — заявил он.

Ривьер также добавил, что в данный момент между странами есть «целый ряд вопросов относительно языка, культуры и религии». Кроме того, есть вопросы территорий, гарантий безопасности, Запорожской АЭС и политических отношений между Украиной и Россией. При этом дипломат подчеркнул, что страны Европы не смогут убедить Украину отказаться от соглашения, если Киев захочет его подписать.