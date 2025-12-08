Зеленский впервые публично назвал кандидатов на должность главы офиса президента Украины

На должность нового главы офиса президента (ОП) Украины рассматриваются два человека — действующий министр обороны Денис Шмыгаль и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Их назвал украинский лидер Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина» в Telegram-канале.

«У меня есть варианты министра Шмыгаля или министра Федорова», — заявил он.

Главной проблемой, по словам Зеленского, является отсутствие кандидатов на замену министров на их текущих должностях. Отмечается, что в особенности это касается Шмыгаля. 1 декабря стало известно, что идея уволить главу офиса президента Украины Андрея Ермака принадлежала Федорову.

Андрей Ермак подал в отставку 28 ноября. После этого Владимир Зеленский анонсировал полную перезагрузку своего офиса.