Журналист Санчес: Зеленский «тешит свое самолюбие» в Лондоне

Визит Владимира Зеленского в Лондон призван «потешить его самолюбие» — такое мнение выразил журналист Рик Санчес в соцсети X.

По мнению Санчеса, сейчас Зеленский ведет переговоры, которые «не имеют значения», поскольку Россия наступает по всей линии ведения боевых действий. Журналист считает, что своим визитом в Лондон он просто «тешит свое самолюбие».

«В настоящее время Зеленский “говорит о мире” и тешит свое самолюбие на Даунинг-стрит, 10. Европа больше не играет важной роли, как ясно дал понять Трамп. Что же тогда делает Зеленский со Стармером и Макроном? Тем временем Россия продолжает наступать на передовой. Действительно ли Зеленский хочет прекращения конфликта?» — написал он.

Ранее в Лондоне начались переговоры между Зеленским, Стармером, Мерцем и Макроном.