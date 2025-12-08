В Словакии раскрыли, когда европейцы побегут в Москву
Европейцы «побегут» в Москву, когда конфликт на Украине будет урегулирован — такое мнение выразил вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко. Об этом в своем Telegram-канале сообщают «Известия».
По словам Данко, европейцы «побегут в Москву», чтобы заключать политические и экономические соглашения. При этом вице-спикер считает, что точно так же европейцы прямо сейчас «бегут в Пекин».
Данкo также добавил, что сегодняшняя власть на Украине является «продуктом внешних интересов», а Зеленский стал «символом затянувшегося конфликта». Управление же ситуацией, по его словам, почти полностью сосредоточено в руках России и США.
«Мир полон украинских олигархов, которые загадочным образом разбогатели, и проблема в том, была ли Украина конечной точкой, куда уходили деньги, и, с другой стороны, в атаках на европейскую инфраструктуру, ведь украинцы атаковали "Северный поток". Это был не только конфликт между Украиной и Россией», — заявил он.