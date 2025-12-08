Европейцы «побегут» в Москву, когда конфликт на Украине будет урегулирован — такое мнение выразил вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко. Об этом в своем Telegram-канале сообщают «Известия».

По словам Данко, европейцы «побегут в Москву», чтобы заключать политические и экономические соглашения. При этом вице-спикер считает, что точно так же европейцы прямо сейчас «бегут в Пекин».

Данкo также добавил, что сегодняшняя власть на Украине является «продуктом внешних интересов», а Зеленский стал «символом затянувшегося конфликта». Управление же ситуацией, по его словам, почти полностью сосредоточено в руках России и США.