Ленин предстанет перед судом

Бывший президент Эквадора Ленин Морено предстанет перед судом по делу о взяточничестве.

Об этом сообщает Reuters.

«Эквадорский судья постановил, что бывший президент Ленин Морено должен предстать перед судом по обвинению в предполагаемом взяточничестве, связанном со строительством крупнейшей в стране гидроэлектростанции», — передает агентство.

19 сентября Ленина Морено обвинили в получении взяток при строительстве плотины во время создания гидроэлектростанции Coca Codo Sinclair.

По версии следствия, предполагаемые преступления были совершены в период с 2007 по 2013 год, когда Морено занимал должность вице-президента страны. По данным следствия, бенефициарами были друзья Морено — Конто Патиньо, Мария Патиньо и Хавьер Масиас. Их подозревают в получении взяток на общую сумму 76,1 миллиона долларов США.