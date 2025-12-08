Эрдоган: Турция мобилизовала дипломатию для мирного урегулирования на Украине
Турция мобилизовала все дипломатические возможности для поиска путей мирного урегулирования конфликта на Украине.
Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, состоявшихся в Стамбуле.
"На сегодняшних переговорах мы рассмотрели актуальные региональные и глобальные вопросы, включая события на Ближнем Востоке и Украине. Турция с самого начала войны [украинского конфликта] мобилизовала все свои дипломатические возможности для установления справедливого и прочного мира между сторонами. Наши шаги на этом направлении известны всему мировому сообществу. Мы приложим все усилия для урегулирования, руководствуясь девизом о том, что в справедливом мире не бывает проигравших", - сказал Эрдоган.
Говоря о международном сотрудничестве двух стран, турецкий лидер отметил "вклад Венгрии в работу Организации тюркских государств".
"В мае прошлого года неофициальный саммит нашей организации прошел под председательством Венгрии и стал историческим событием. Это был первый саммит тюркского мира, проведенный в пределах границ Европейского союза", - отметил Эрдоган.
Кроме того турецкий президент выразил "уверенность, что Венгрия продолжит вносить конструктивный вклад и оказывать сильную поддержку в процессе получения Турцией полноправного членства в ЕС, что является стратегической целью республики".