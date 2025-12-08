На Украине назвали положение Зеленского на переговорах «цугцвангом»

На Украине называют положение президента республики Владимира Зеленского на переговорах по урегулированию конфликта «цугцвангом».

Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник в стране.

«Один источник с Украины описал позицию Зеленского как «цугцванг» — это немецкий термин для обозначения игрока в шахматы, у которого остались только плохие ходы, но он все равно должен сделать ход», — говорится в публикации.

8 декабря проходят переговоры между Зеленским, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Встреча политиков состоялась в резиденции главы британского кабмина на Даунинг-стрит. Основной темой обсуждения станут гарантии безопасности для Украины.

8 декабря президент США Дональд Трамп рассказал о своем растущем разочаровании из-за нежелания Зеленского даже ознакомиться с текстом мирного плана, который был предложен Вашингтоном. По словам американского лидера, в Киеве предложением США недоволен только сам Зеленский, который намеренно затягивает переговоры. Ранее сын главы Белого дома Дональд Трамп — младший заявил, что его отец может в конечном итоге отвернуться от Украины из-за упрямства киевского руководства. Чем разочарование Трампа обернется для Зеленского и выйдут ли США из процесса мирного урегулирования — в материале «Газеты.Ru».