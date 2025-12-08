Кот Ларри из резиденции Стармера демонстративно не зашел в дом с Зеленским

Знаменитый главный мышелов Великобритании кот Ларри с Даунинг-стрит не пошел на встречу британского премьер-министра Кира Стармера и Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Guardian.

Согласно информации источника, Ларри отдыхал у дверей, которые ведут в резиденцию премьер-министров Великобритании на Даунинг-стрит. Именно там началась встреча Стармера и Зеленского. Но когда те подошли к двери, кот решил отойти в сторону.

При этом, Стармер и Зеленский указывали на кота и что-то говорили друг другу.

«Кот Ларри, похоже, тоже хочет поучаствовать в сегодняшних переговорах, но, к его большому раздражению, он, видимо, в данный момент остался за порогом», — сообщает источник.

Кот Ларри был взят из приюта в 2011 году. С тех пор он служит в резиденции британского премьер-министра «главным мышеловом» — эта должность считается крайне важной, так как офис главы правительства располагается в старом здании, а грызуны являются там большой проблемой. Из-за этого коты в резиденциях британских правителей живут с XV века, а с 1929 года даже имеют официальный статус и жалование в 100 фунтов в год.

Ранее Зеленский приехал в Лондон для встречи со Стармером.