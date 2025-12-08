Суд ООН установил для Украины срок для ответа России по геноциду из-за СВО

Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) потребовал от Украины до декабря 2026 года дать ответ России о возможном нарушении конвенции о геноциде из-за спецоперации. Об этом говорится в постановлении суда, пишет РИА Новости.

Суд признал приемлемыми встречные требования России в рамках разбирательства по конвенции о геноциде, инициированного Украиной в 2022 году.

«Суд разрешил Украине подать ответ на требования, а Российской Федерации — ответное заявление», — сказано в постановлении.

Отмечается, что Россия может подать письменное заявление до 7 декабря 2027 года.

26 февраля 2022 года Украина подала в Международный суд ООН иск против России, обвинив в нарушении конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В свою очередь российские власти не раз заявляли, что «армия Украины и националистические батальоны с 2014 года обстреливают мирные города Донбасса».

До этого суд отклонил почти все претензии по иску Украины к России относительно финансирования терроризма в Донбассе. Инстанция постановила, что Россия нарушила лишь одно положение конвенции — пункт 1 статьи 9. В ней идет речь о принятии мер для расследования действий лиц, которые могли совершить преступления на Украине.