Стало известно требование США к Украине по вопросу Донбасса

Издание Politico пишет, что США пытаются в ходе переговоров с Украиной убедить ее вывести войска из Донбасса.

По словам высокопоставленного европейского источника газеты, президент США Дональд Трамп недоволен Владимиром Зеленским, а переговоры зашли в тупик.

Собеседник издания заявил, что США настроены просто в территориальном вопросе: Россия требует от Украины отказаться от территорий, а американцы продолжают думать, как это сделать.

Источник также добавил, что Украина так или иначе должна уйти с Донбасса, на этом настаивают американцы.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что сдавать «свою территорию» Украине неприемлемо. Справедливый мир для Украины, по словам генерала, означает «мир без предварительных условий», а также отсутствие отказа от территорий и прекращение огня вдоль текущей линии фронта.