Хозяин резиденции премьера Британии демонстративно не пошел вместе с Зеленским

8 декабря на в Лондоне, на Даунинг-стрит, 10, состоялась встреча британского премьера Кира Стармера с Владимиром Зеленским.

Для обсуждения мирного урегулирования по Украине туда же прибыли президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. Телеканал Sky News вёл прямую трансляцию с места событий.

Неожиданное внимание вызвал эпизод с главным «жителем» резиденции — котом Ларри, давно считающимся неофициальным хозяином дома № 10. На кадрах видно, как Стармер приветствует Зеленского, похлопывает его по плечу и приглашает пройти внутрь. В этот момент кот сидел у порога, ожидая, когда ему откроют дверь.

Британский кот Ларри стал новым рекордсменом «по хозяевам-премьерам»

Однако как только политики подошли ближе, Ларри резко развернулся и быстрым шагом ушёл в сторону. Зеленский, заметив это, жестом указал премьеру на поведение животного.

Эпизод прокомментировала журналист ВГТРК Ольга Скабеева, отметив, что «кот Ларри отказался заходить в дом вместе с Зеленским». Ситуация стала одним из самых обсуждаемых моментов визита, оказавшись в центре внимания соцсетей и телетрансляций.