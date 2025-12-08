Немецкий чиновник заявил о том, что Украине и Европе придется пойти на «тяжелые уступки» для урегулирования конфликта с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам главы комитета бундестага по международным отношениям от Социал-демократической партии Германии Михаэля Рота, Украина и Европа будут вынуждены пойти на тяжелые уступки. Он также указал на то, что страны Европы не смогут быстро заменить те поставки военной помощи от США, которые решили остановить в Белом доме.

«Украине и Европе придется пойти на тяжелые уступки», — заявил Рот.

Ранее США приняли новую доктрину нацбезопасности. По мнению доцента Финансового университета при правительстве России Геворга Мирзаяна, в ней есть «очень плохой сигнал» для Украины.