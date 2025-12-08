Успехи российской армии на фронте, ее активное продвижение на всех направлениях станут фактором, который окажет положительное воздействие на американскую сторону в ходе переговоров, пишет британская газета The Daily Telegraph.

Накануне пресс-служба Минобороны РФ заявила, что российские военные в последние месяцы освободили ряд населенных пунктов.

В частности, 7 декабря ВС РФ взяли под контроль Кучеровку в Харьковской области, 8 декабря — Новоданиловку в Запорожской области и Червоное в ДНР.

«Эти успехи наверняка помогут внушить [президенту США Дональду] Трампу, что мир должен быть заключен на условиях России и что дальнейшая военная и иная помощь Киеву — лишь пустая трата времени и средств», — отметил автор статьи.

По мнению обозревателя, одна из проблем ВСУ связана с растяжением своих сил вдоль всей линии фронта.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры американской и российской делегаций в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены.

При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.