Сийярто раскрыл реакцию Анкары и Будапешта на теракты в Черном море

Анкара и Будапешт осудили теракты в Черном море, рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в последние недели ВСУ неоднократно атаковали танкеры в Черном море, нанесли ряд ударов по российским энергетическим объектам.

Глава ведомства назвал Турцию надёжным и честным транзитным партнёром. Он уточнил, что в 2025 году по «Турецкому потоку» в Венгрию поступит около 8 млрд куб. м. природного газа.

«Мы выступаем за прекращение [противостояния] на Украине путём переговоров и вместе осуждаем нападения на маршруты энергопоставок, будь то нефтепроводы в России или танкеры в Чёрном море», — подчеркнул Сийярто.

Министр отметил, что Анкара и Будапешт также выступают против того, чтобы вопрос энергоснабжения представлялся как политический или идеологический.

Турция высказала опасения России и Украине из-за атак на суда в Черном море

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара выразила Киеву и Москве свое беспокойство атаками на танкеры в Черном море, подчеркнув риск расширения географии конфликта.