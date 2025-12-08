МИД Польши провёл экстренное заседание Совета Балтийского моря

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский провёл экстренное онлайн-совещание Совета государств Балтийского моря. Главной темой стали вопросы европейской безопасности и ситуация на Украине.

«Сегодня я созвал экстренное заседание министров иностранных дел Совета государств Балтийского моря», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, тематика встречи была «очевидной» и касалась «европейской безопасности» и конфликта на Украине.

Как сообщило агентство IAR, встреча уже завершилась. Информация о принятых решениях пока не публиковалась. В состав Совета, кроме Польши, входят Литва, Латвия, Эстония, Швеция, Финляндия, Норвегия, Исландия, Германия и Европейская комиссия.

Ранее сообщалось, что Польшу не пригласили на саммит 8 декабря в Лондоне, где планируется обсуждение шагов по завершению украинского конфликта.