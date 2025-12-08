Стало известно, почему Коломойского не привезли в суд

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) не смог прибыть на заседание суда из-за сломанной машины, ранее олигарх обещал сделать "громкое заявление". Об этом сообщило издание "Страна".

В понедельник в Подольском районном суде Киева должно было состояться заседание по делу о Приватбанке и компании "Укрнафта", сообщал телеканал ТСН. По данным "Страны", заседание суда началось без бизнесмена, а позже стала известна причина отсутствия Коломойского - сломалась машина конвоя. В итоге объявлено, что заседание суда теперь состоится в четверг. При этом сам бизнесмен до этого звал на заседание журналистов, чтобы сделать некие заявления.

"Как удобно, когда транспорт ломается именно тогда, когда твои политические оппоненты должны рассказывать о "кварталитете" и властных схемах", - так прокомментировал ситуацию депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) у себя в телеграм-канале.

Ранее "Страна" писала, что за раскруткой коррупционного дела против бизнесмена и друга Владимира Зеленского Тимура Миндича может стоять именно Коломойский.

Дело Миндича

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции "Мидас" по раскрытию крупной преступной схемы в энергетике. Во главе пирамиды оказался Тимур Миндич. У него, главы Минюста Германа Галущенко, которого впоследствии отправили в отставку, и в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники схемы отмыли не менее $100 млн. Позже были опубликованы фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей. 17 ноября появилась информация о том, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на записях под псевдонимом Али-Баба.

Скандал вызвал глубокий кризис в украинском руководстве - работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", потребовали отставки Ермака. 28 ноября у него прошли обыски, в тот же день Зеленский отправил его в отставку.