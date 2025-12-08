«Пренебрежение к Европе»: зарубежные СМИ о новой стратегии США

Новая стратегия нацбезопасности США отражает изменение внешнеполитического курса администрации президента Дональда Трампа, упор в ней сделан на решение внутриамериканских проблем, а не на защиту союзников, что уже вызвало возмущение в Европе. Как оценили документ западные СМИ, разбирался «Рамблер».

Белый дом в пятницу, 5 декабря, опубликовал новую стратегию национальной безопасности США. В ней, по сути, содержится требование к Европе взять на себя ответственность за собственную оборону. США же должны сосредоточатся на защите от трансграничных угроз, таких как терроризм, наркотики, шпионаж и торговля людьми, и будут развивать систему ПРО «Золотой купол».

Издание Associated Press обратило внимание на то, что новая стратегия вписывается в философию президента Дональда Трампа «Америка превыше всего», ставящей во главу угла интересы США, а не «десятилетия стратегических отношений» с европейскими союзниками.

«В документе ясно говорится, что США хотят улучшить свои отношения с Россией после многих лет, когда к Москве относились как к мировому изгою, и что прекращение войны является основным интересом США в «восстановлении стратегической стабильности», - отмечается в статье.

При этом, американский Центр стратегических и международных исследований констатировал, что сейчас наблюдается «глубочайшее расхождения между представлением Европы о себе и видением Европы Трампом».

А французская газета Le Monde пришла к выводу, что документ демонстрирует «пренебрежение к традиционным союзникам США, особенно к Европе».

«Стратегия уводит Вашингтон от роли мировой сверхдержавы, которую они занимали со времен Второй мировой войны, к более старой форме могущества, при которой сильнейшие в военном отношении страны делят мир на сферы влияния, определяемые главным образом их способностью контролировать своих соседей», - считает The Washington Post.

Журналисты американского издания обратили внимание на то, что документ уже вызвал «резкое недовольство у центристских лидеров Европы, многие из которых восприняли стратегию как план США по поддержке своих соперников и разрушению таких институтов, как Европейский союз».

При этом в стратегии, по данным The Washington Post, Россия не обозначена ни как враг США, ни хотя бы как угроза региональной безопасности.

Этот документ не только отражает взгляды новых властей США на геополитику, но и имеет «далеко идущие бюрократические и бюджетные последствия», отмечает Bloomberg.

Ранее стало известно, что в ходе переговоров европейских лидеров президент Франции Эммануэль Макрон предупредил партнеров, что США могут «предать» Украину. В свою очередь президент Финляндии Александр Стубб позднее подчеркнул, что Европа не должна оставлять Владимира Зеленского «один на один с этими парнями».