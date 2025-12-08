Пока вы не уснули: встреча Зеленского с Залужным и инициаторы возможной войны ЕС с РФ

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Зеленский и Залужный встретились

© соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Лондон и встретился с экс-главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) и послом страны в Великобритании Валерием Залужным. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Зеленский уже прибыл в Лондон, где его встретил экс-главком, а ныне посол в Великобритании Залужный», — говорится в сообщении.

Названы инициаторы возможной войны Европы с Россией

Германия и Франция станут локомотивами Европы в случае войны с Россией. Об этом News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, комментируя слова премьера Венгрии Виктора Орбана о подготовке ЕС к войне с Россией в 2030 году.

"Пока просматриваются два инициатора [начала войны с РФ] — это Германия и Франция. Но я думаю, Великобритания не отстанет. Этот туманный Альбион несколько в стороне, но тоже вроде как настроен начать конфликт", - сказал Соболев.

Зеленский рассказал о согласии по статусу Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласия по статусу Донбасса на переговорах с США пока нет. Об этом он сообщил в интервью Bloomberg.

«Украинский лидер заявил, что переговоры по Донбассу, включая Донецкую и Луганскую области, пока не достигли соглашения», — приводит издание слова украинского лидера.

Украина потеряла редкое и необычное вооружение в зоне СВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) редкое и необычное вооружение — французскую самодвижущуюся гаубицу TRF1. Это следует из ежедневного отчета Министерства обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, гаубицу подбили бойцы группировки войск «Север», действующие в районах Сумской и Харьковской области. Известно, что бои велись близ населенных пунктов Старый Салтов, Лиман, Юнаковка и Алексеевка, однако где именно было уничтожено орудие, не уточняется. Кроме гаубицы, ВСУ потеряли в сражениях с группировкой «Север» 19 автомобилей, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и танк, а также более 205 бойцов.

Россияне нашли выгодную альтернативу банковским вкладам

Одной из причин того, что россияне понесли деньги на фондовый рынок стало снижение привлекательности банковских вкладов. Об этом заявил директор по стратегии ИК «Финам», преподаватель Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Ярослав Кабаков. Его процитировали «Известия».

Так он прокомментировал данные о том, что в III квартале розничные инвесторы внесли на брокерские счета 872 миллиарда рублей, что стало рекордным притоком с начала 2021 года. Как пояснил Кабаков, падение ставок по депозитам на фоне смягчения денежно-кредитной политики Банка России вынудило население обратиться к альтернативным способы сохранения доходности. Как следствие, граждане заинтересовались облигациями, которые выигрывают от снижения ключевой ставки.

Разбитая в зоне СВО техника ВСУ может принести России миллиарды

Разбитая в ходе боевых действий на Украине военная техника может принести России ощутимую выгоду. Об этом заявил военный аналитик Алексей Леонков в беседе с газетой "Взгляд".

"Если трофейная техника на ходу, курсантов учат ею владеть. Такой навык особенно пригодится бойцам ССО – сил специальных операций", — сообщил эксперт.

Россиян предупредили об опасности потерять миллионы за травлю Долиной

Юрист Людмила Айвар сообщила в беседе с «Абзацем», что за травлю в интернете Ларисы Долиной может грозить штраф. Речь идет о появлении мемов и унизительных публикаций в адрес певицы после скандала с продажей квартиры.

Напомним, что общественность осудила артистку за продажу квартиры в центре Москвы. Она утверждала, что стала жертвой мошенников, и суд вернул ей жилье, но не обязал компенсировать деньги покупателю. Этот случай вызвал критику, в том числе со стороны звезд.

У россиян будут по-новому забирать права

С 1 марта 2027 года ГИБДД сможет досрочно аннулировать в/у по медпоказаниям.

Российских водителей, у которых будут выявлены серьезные медицинские противопоказания, ждут изменения в процедуре лишения прав.

Сосед убил женщину и ребенка из-за шума в квартире

© Евгений Мессман/ТАСС

Сосед убил женщину и ее шестилетнего ребенка в Котельниках. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщили в пресс-службе подмосковного Следственного комитета.

— По подозрению в совершении двойного убийства был задержан 32-летний сосед потерпевших. По результатам проведенных следственных действий мужчине предъявлено обвинение, — уточнили в пресс-службе ведомства.

В РФ отменили концерт казахстанского комика Нурлана Сабурова

В городе Обнинске Калужской области отменен концерт известного комика из Казахстана Нурлана Сабурова, сообщает Mash.

Как уточняется, в качестве официальной причины назван срочный ремонт крыши Дома ученых, где планировалось проведение мероприятия. Тем не менее неофициально указываются "неоднозначные высказывания" Сабурова и вызванные ими обращения активистов общественных движений.

